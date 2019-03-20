انت الان تتابع تفاصيل خبر عودة حنان ترك وحجاب حلا شيحة يثيران جدلاً واسعاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 08:59 مساءً - أشعل خبر عودة الفنانة المصرية حنان ترك إلى الوسط الفني جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الفنانة حلا شيحة، التي فاجأت جمهورها بارتدائها الحجاب مجدداً.

وعادت "ترك" لممارسة الفن، بعد سنوات طويلة من الاعتزال، حيث تعاقدت للمشاركة في بطولة فيلم جديد بعنوان "النداهة"، لكنه عمل فني غير مرئي.

وأنشأت ترك حساباً على موقع إنستغرام للتواصل مع زملائها بالوسط الفني وجمهورها بكل الدول العربية، ويبدو أنها كانت خطوة تمهيدية للعودة للفن.

جمهور حنان ترك بين مستاء ومرحّب

وطالب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة حنان ترك بضرورة استمرارها في الاعتزال وعدم العودة إلى الفن مرة أخرى.

وانتشرت الادعاءات بأن سبب عودة النجمة المصرية للفن هو طلاقها، بينما قال البعض إنهم يشتاقون لفنها، وإن عودتها للتمثيل مكسب للسينما المصرية، في حين دافع آخرون عن قرارها، مؤكدين أنها ستقوم بالأداء الصوتي ولن تظهر بوجهها على الشاشة.

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الفيلم يشارك في بطولته هاني عادل وعمرو القاضي ولبنى ونس، وهو من تأليف وإخراج خالد المهدي، وتدور أحداثه حول الطبيب الشاب هارون، الذي ذهب للريف البعيد ليعيش على ذكريات حبيبته المفقودة، فيقع في مواجهة أسطورة النداهة.

وكان آخر فيلم لحنان ترك قبل الاعتزال هو "المصلحة" مع أحمد السقا وأحمد عز.

أما حلا شيحة فقد فاجأت جمهورها مجدداً بارتدائها الحجاب وعودتها للفن، في مسلسلها الجديد "زلزال" الذي تتشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، وتطل به على جمهورها في رمضان 2019.

وكشفت شيحة عن صورة من كواليس تصوير المسلسل وهي ترتدي الحجاب، وعلّقت عليها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام قائلة: "صافيا.. اسمي في مسلسل زلزال رمضان 2019.. مفاجأة حلوة لجمهوري".