بالصور: آفريل لافين بالعباءة والطرحة في أبوظبي

نشرت المغنية الكندية أفريل لافين صورا من رحلتها في أبو ظبي مرتدية عباءة وحجاب. وشاركت لافين كل من لويس فونسي، وتامر حسني، وحسين الجسمي، وأصالة في العرض الغنائي الخاص بالأولمبياد الخاص الذي يعقد لأول مرة في أبو ظبي.

وكتبت المغنية: “تأثرت بجمال وسمو ثقافتكم. كوني جزءًا من الأولمبياد الخاص وغنائي مع تامر حسني، وأصالة نصري، وحسين الجسمي، ولويس فونسي كانا حقًا تجربة رائعة. أشعرني الجميع بالدفئ وقضيت وقت ساحر.”

وحرصت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا على نشر لحظات ركوبها للخيل مع ملايين المتابعين لها على Instagram.

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