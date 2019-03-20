نادين نجيم بفُستان أخضر براق في الحلقة الأخيرة من "حمد شو"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن إطلالتها التي ستظهر فيها بالحلقة الأخيرة من برنامج "حمد شو" مع الإعلامي الكويتي حمد العلي والتي ستعرض يوم الـ 30 من الشهر الجاري على قناة الراي.

واختارت نجيم لهذه الحلقة فُستانًا براقًا باللون الأخضر وصل طوله إلى الركبة مع فتحة جانبية صغيرة، وتركت الفنانة اللبنانية شعرها مُنسدلًا واختارت مكياجًا ترابيًا بسيطًا زاد من تألقها.

وشاركت نجيم جمهورها بفيديوهات من كواليس البرنامج، حيث استقبلها الإعلامي الكويتي على أنغام الموسيقى التراثية الكويتية، وقام بإهدائها عباءة مُطرزة بالذهب.

وشوّقت نجيم جمهورها للحلقة الأخيرة بعدد آخر من الفيديوهات، مؤكدة أنهم على موعد مع حلقة استثنائية مليئة بالأحداث المميزة التي ستحظى بإعجابهم.

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وعلى الصعيد الفني تستعد الفنانة اللبنانية نادين نجيم للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "خمسة ونص" والذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان السوري قصي خولي والفنان معتصم النهار.

وعبرت نجيم في وقت سابق عن سعادتها للوقوف أمام قصي في تجربة أولى تجمعهما كثنائي بعدما نجحت بأعمالها السابقة والتي قدمتها إلى جانب النجم تيم حسن والنجم عابد فهد مُحققة معهما ثنائيات ناجحة.

وكانت نجيم حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الماضي من خلال مسلسل "طريق" إلى جانب الفنان عابد فهد.