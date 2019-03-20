سلمان خان وعليا بهات معا في فيلم رومانسي جديد

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
يتعاون كل من الفنان سلمان خان والمخرج صاحب الروائع في سينما بوليوود، سانجاي ليلا بهنسالي في فيلم رومانسي جديد بعد 20 عامًا وينضم إليهما في هذا المشروع المثير الممثلة الشابة علياء بهات.
شارك سلمان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، وأعلن أنه “يتطلع للعمل مع عليا”، وكتب في تغريدة، “لقد مر 20 عامًا لكنني سعيد بالتعاون مع سانجاي وقد عدت أخيرًا إلى فيلمه التالي، “إن شاء الله”، نتطلع إلى العمل مع علياء وإن شاء الله، سنبارك جميعًا في هذه الرحلة “.
من ناحيتها، غردت أيضا علياء على Twitter، وقالت أيضا إن حلمها أن تكون جزءًا من فيلم للمخرج سانجاي ليلا بهنسالي. وكتبت، “كنت في التاسعة من عمري عندما دخلت إلى مكتب سانجاي ليلا بهنسالي لأول مرة، يملئني التوتر، وكلى أمل أن أكون في فيلمه التالي”.
وأضافت: “لقد كان الانتظار الطويل، كنت أحلم بعيون مفتوحة على مصراعيها، سانجاي وسلمان خان ثنائي سحري بالنسبة لي، ولا أستطيع الانتظار للانضمام إليهما في هذه الرحلة الجميلة المسماة “إن شاء الله”.
يذكر أن سلمان خان قد أنهى مؤخرًا تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد “بهارات” برفقة النجمة كاترينا كايف ومن المقرر عرضه في موسم الأعياد لعام 2019.
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