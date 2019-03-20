بعد دعمها لها.. «ضرّة» أنغام توجه رسالة حب لأصالة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت السيدة ياسمين عيسى، ضرة الفنانة أنغام، والزوجة الأولى للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عن امتنانها الشديد للفنانة السورية أصالة ، زوجة خالها المخرج طارق العريان، بعد دعمها لها في أزمتها مع زوجها بعد زواجه عليها.

ياسمين نشرت صورة جمعتها بأصالة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت رسالة حب لها بقولها: “رب اخت لم تلدها امك.. مرات خالى اللى الأيام أثبتت الطيبة والحنية والجدعنة.. بحبك أصالة”.

وكانت الفنانة السورية أصالة، قد نشرت تغريدة مؤخرًا، قالت فيها: «الفنّ إنّ لمّ ينقّي روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقي به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه».

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وفسر البعض تغريدة أصالة، على أنها تقصد بها صديقتها الفنانة أنغام، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة زواجها من الموزع الموسيقي احمد إبراهيم.

ولمن لا يعرف فإن أحمد إبراهيم الزوج الجديد لأنغام متزوج في الأصل من السيدة ياسمين عيسى ابنة شقيقة زوج أصالة، المخرج طارق العريان، أي أن زوج أصالة (طارق العريان) يكون خال الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم.

كما أكد للجمهور ذلك أن أصالة ألغت متابعتها لأنغام، وللمرة الأولى لم تقم بتهنئها على ألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا»، وذلك كونها دائمًا من أول المهنئين لأنغام على أعمالها الجديدة.

وأصالة وأنغام كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات، وتحرص النجمتان على إحياء حفلات فنية مشتركة معًا ويقدمان خلالها دويتو مشترك على المسرح.