الفنانة الأردنية دانا حمدان تدعم «كايا» برقصة معه.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الأردنية دانا حمدان، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لها مع مصطفى سليماني، صاحب شخصية كايا الحقيقية.

وطالبت دانا من متابعيها دعمه ووصفته بأنه يتمتع بموهبة فنية كبيرة، كما طالبت منهم الدعاء لهما ولكنها لم تكشف عن طبيعة العمل الذي يجمعهما.

وكانت شخصية «كايا»، قد تحولت لحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديث شاب عن حبيبته ورفض أهلها له، وذلك قبل أن يكشف عن شخصيته الأصلية خلال لقائه في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي.

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وكايا، اسمه الحقيقي مصطفى سليماني، وهو مهندس اتصالات، وهو عاشق للفن وتجسيده لشخصية كايا كان لاثبات موهبته الفنية والبحث عن فرصة مناسبة.

يذكر أن اخر أعمال دانا حمدان، كان مسلسل “مليكة”، والذي شاركت فيه مع كل من رامز أمير، ومصطفى فهمي، وعمر السعيد، وأحمد العوضي، وندى بسيوني، وصفاء الطوخي، ودانا حمدان، وإيمان الزيدي، وآية سماحة، ولمياء كرم، وياسر علي ماهر، وقصة أحمد طاهر ياسين، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال.