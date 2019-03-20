شيماء سيف تكشف أوجه الشبه بينها وبين هيفاء وهبي!

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف، أوجه التشابه بينها وبين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بطريقة كوميدية.

شيماء سيف، قالت خلال لقائها في برنامج «كاربول كاريوكي»، والذي يقدمه الفنان هشام الهويش، ويذاع عبر فضائية «دبي»: «هناك أوجه تشابه كثيرة منها الجمال الطبيعي، والشهرة العالمية و حب الجمهور».

وهذه ليست المرة الأولى التي ربطت فيها شيماء سيف بينها وبين الفنانة هيفاء وهبي، فسبق وقامت بنشر صورة لتحدي العشر سنوات، أكدت من خلالها أنها ستتحول لجسد هيفاء وهبي في عام 2028.

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وكانت شيماء سيف، قد حلت ضيفة على البرنامج برفقة الفنان حسن الراداد، وتضمنت الحلقة العديد من المواقف الكوميدية.

من ناحية أخرى، تشارك شيماء سيف، مع الفنانة دنيا سمير غانم، في بطولة مسلسلها الجديد والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

كما تشارك في مسلسل “الزوجة الـ 18”، مع الفنان حسن الرداد، و ناهد السباعى، وشيماء سيف وسلوى خطاب ومحمد ثروت ورجاء الجدواى ومن تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.