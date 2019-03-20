شذى حسون تظر بلوك جديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة العراقية شذى حسون على «لوك» جديد، وحرصت على استعراض إطلالتها بمقطع فيديو من داخل إحدى الصالونات.

نجمة ستار أكاديمي غيرت لون شعرها البني الغامق إلى لون أفتح، وقد ظهرت الفنانة من داخل إحدى صالونات تصفيق الشعر، تستعرض طلّتها الجديدة، معربة عن اعجابها باللون الجديد، حيث لاقت طلّتها اعجاب أغلب متابعيها، مؤكدين أن اللون الجديد زادها جاذبية وأنوثة.

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من ناحية أخرى، احتفلت شذى حسون حديثاً بطرح كليبها الجديد لأغنية «واعر»، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات الشاعر خالد المريخي، وتوزيع حسام كامل، والكليب تم تصويره في لبنان بعدسة المخرج علاء الأنصاري.

على الجانب الشخصي، عاشت شذى حسون خلال الفترة الماضية قصة حب كادت أن تتكلل بالزواج، إلا أن الفنانة العراقية انفصلت عن حبيبها قبل أيام على عقد قرانهما، وفي الوقت الذي لم تكشف فيه عن هويته، أكدت أنها اكتشفت أنه لم يكن الشخص المناسب.