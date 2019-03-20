منة جلال تكشف عن صلة قرابة تربطها بمطرب شعبي كبير.. من يكون؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة المصرية منة جلال عن وجود صلة قرابة تربطها بمطرب شعبي كبير راحل.

منة كشفت أن خالها هو المطرب الكبير الراحل شفيق جلال، ونشرت مجموعة صور له، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لوفاته.

الفنانة المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “الذكرى التاسعة عشر لرحيل خالي المطرب الشعبي الكبير #شفيق_جلال يا ريت تدعوله والفاتحة على روحه”.

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يذكر أن الفنانة المصرية منة جلال هي ابنة الفنانة المعتزلة سعيدة جلال، وهي راقصة وممثلة بدأت العمل في الفن عام 1966، وكان من أهم أعمالها: «حارة السقايين ونهر الخوف، العاطفة والجسد، درب العوالم».

وقد نشرت الفنانة منة جلال من قبل مجموعة صور جمعتها بوالدتها الفنانة المعتزلة، وقد لاحظ الجمهور وجود تشابه كبير بينهما.

والفنان الراحل شفيق جلال هو مغني مصري من مواليد عام 1929، وقد شارك بالغناء والتمثيل في عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية، وقد وافته المنية عام 2000، وذلك عن عمر يناهز 71 عاما.