نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، تفاصيل جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا. ظهرت بلقيس في الصور بإطلالة جديدة ومميزة داخل أحد مواقف السيارات، مرتدية فستانًا أسود اللون وجاكيتا، وعلقت: “لوك حفل القرية العالمية”.

يذكر أن الفنانة بلقيس تحيي حفلاً غنائيًا مع والدها المطرب أحمد فتحي في 4 أبريل المقبل بمركز جابرالثقافي بدار الأوبرا في دولة الكويت.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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