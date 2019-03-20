شاهد: كيف ردت الفنانة هند البلوشي على الإعلامية مي العيدان بعد أن طالبتها بالتوقف عن الغناء

رفضت الفنانة الكويتية هند البلوشي – خلال لقاء تلفزيوني – الرد على تصريحات الإعلامية الكويتية مي العيدان طالبتها بالتوقف على الغناء.
وقالت ” البلوشي” خلال استضافتها في برنامج “هذا أنا”: “منو هذه؟” لتتابع “روحي شوفي اليوتيوب انا عندي أغنية سمعها 2 مليون شخص والأغنية الجديدة أيضا كذلك”.
وكانت مي العيدان طالبت هند البلوشي بالتوقف عن الغناء قائلة: “الذي يمون على هند البلوشي كلموها انو توقف غناء صوتك زوين تغني غنية في مسرحية ترى أنت مو سيرين عبدالنور”.
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