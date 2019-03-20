عمرو أديب ينصح عمرو دياب ودينا الشربيني: «خافو من الحسد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان المصري عمرو دياب الفنانة دينا الشربيني باحتفال مميز بمناسبة عيد ميلادها، وذلك في كواليس مسلسلها الجديد “زي الشمس”.

عمرو فاجأ دينا بإحضار العديد من قوالب التورتة التي حملت صورتهما معا، وأشعلا الحفل بالرقص على نغمات أغنية دياب “برج الحوت”، والتي غناها خصيصا لدينا.

الإعلامي عمرو أديب علق على هذا الاحتفال بشكل طريف، حيث قال: ” يا عمرو عملت لنا مشاكل، خاف من الحسد، عندما تقوم بأمر مثل هذا لا تعلنه”.

وأضاف: “ما الأمر العظيم الذي قام به عمرو دياب؟ اشترى لها تورتة عليها صورتهما؟ أنا ممكن أقوم بتركيب صورتي مع أنجلينا جولي على تورتة، غنى لها في عيد ميلادها؟ هو مغني وطبيعي أنه يغني في المناسبات”.

واختتم كلامه بنصيحة وجهها لعمرو دياب، قائلا: “يا عمرو يا حبيبي هتتحسدوا، ولا تنشر أي فيديوهات جديدة، اتهرينا بهدلة وتريقة”.

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وكانت علاقة الحب بين عمرو دياب ودينا الشربيني، قد انطلقت منذ أكثر من عام وانتشرت لهما العديد من الصور سويًا ولم ينف أي منهما ارتباطه بالآخر.

كما قام عمرو دياب بتقديم دينا الشربيني في إحدى حفلاته باعتبارها من مواليد برج الحوت وغنى لها أغنيته الشهيرة «برج الحوت»، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول طبيعة علاقتهما.

كما نشرت دينا مؤخرا صورة ظهرت فيها مرتدية مجموعة من المجوهرات الرقيقة، حيث كانت الصورة عبارة عن إعلان ترويجي لإحدى ماركات المجوهرات.

إلا أن أكثر ما لفت الأنظار ظهور دينا مرتدية دبلة من الألماس في يدها اليسرى، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات إن كانت قد احتفلت بزواجها من الفنان عمرو دياب سرا.