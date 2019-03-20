هل يعرض موسم رابع من مسلسل "الهيبة"؟

بعد نجاح الموسمين الأوّلين من مسلسل "الهيبة"، وانضمام الممثلة سيرين عبد النور إلى الموسم الثالث منه الذي يحمل اسم "الهيبة الحصاد"، يبدو أنّ ثمّة المزيد من الحصاد تتوقّع شركة "صباح أخوان" المنتجة للمسلسل أن تجنيه من العمل، المرجّح أن يمتدّ لموسم رابع يعرض في رمضان 2020.

المسلسل الذي تعرضه قناة mbc يعتبر واحداً من أهم ما يعرض على شاشتها، وعليه فقد تقرّر تخصيص مساحة سنويّة له، كما كانت المحطّة تفعل مع مسلسل "باب الحارة" الذي عرض منه تسع مواسم مرشّحة للارتفاع رغم المشاكل التي تعترضه.

مصادر داخل المسلسل، لفتت إلى أنّ القائمين على المشروع لم يستلموا بعد الحلقات الثلاث الأخيرة من "الهيبة ....الحصاد"، بالتالي إن أمر تقديم "الهيبة 4"مفتوح على كل الاحتمالات.

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ولا يزال النقاش دائراً في أروقة شركة الإنتاج، عن طبيعة النهاية، هل ستترك الأحداث معلّقة على موسم رابع، أم أنّ الأمر لم يعد يحتمل المزيد من التطويل.

وبانتظار اتخاذ القرار النهائي، تستمر عمليات التصوير بشكل يومي،مع كل من أبطال العمل تيم حسن ومنى واصف وسيرين عبد النور وعبده شاهين وغيرهم.