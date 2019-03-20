كاردي بي تنضم إلى أسرة فيلم جينفير لوبيز الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت مجلة “هوليوود ريبورتر” أن المغنية الأمريكية كاردي بي انضمت إلى فريق ممثلي فيلم Hustlers مع النجمة العالمية جينفير لوبيز والنجمة ليلي رينهارت.
وأشارت المجلة إلى أن قصة الفيلم مأخوذة عن المقال الشهير لصحيفة “نيويورك تايمز” الذي يحمل عنوان Hustlers at score، والذي يتناول قصّة مجموعة من الراقصات في ملهى ليلي شهير في نيويورك يخططن لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.
وتعود أحداث الفيلم الى بداية الالفينات حين ضربت الأزمة المالية الإقتصاد الأمريكي، على تتولى لورين سكافاريا كتابة وإخراج العمل.
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