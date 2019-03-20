Mar 20, 2019
يبدو ان الفنانة شيرين عبد الوهاب ملّت من خبر حملها الذي ينتشر على مواقع التواصل بشكل مستمر منذ ان تزوجت في نيسان 2018 من الفنان حسام حبيب، حيث تلاحقهما الاشاعات حول انتظارهما طفلهما الاول.
مرة جديدة، نفت شيرين خبر حملها في حفل أحيته مؤخراً في البحرين، حيث ظهرت في الفيديو الذي تم التداول به على مواقع التواصل، وهي تداعب بطنها، وتقول مبتسمة “انا مش حامل على فكرة، في ناس عايزيني احمل بالعافية”.
ودائماً ما تنفي شيرين هذه الإشاعات، حيث أكدت في اكثر من مناسبة أن عند حدوث الحمل ستخبر الجمهور مباشرة.
آخر أعمال شيرين كليب أغنية “حبه جنة” وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد “نساي” الذي طرحته في اكتوبر الفائت. وقد ظهور زوج شيرين الفنان حسام حبيب في الكليب، ما شكل مفاجأة للجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب حامل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.