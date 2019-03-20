شيرين عبد الوهاب حامل؟

يبدو ان الفنانة شيرين عبد الوهاب ملّت من خبر حملها الذي ينتشر على مواقع التواصل بشكل مستمر منذ ان تزوجت في نيسان 2018 من الفنان حسام حبيب، حيث تلاحقهما الاشاعات حول انتظارهما طفلهما الاول.

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مرة جديدة، نفت شيرين خبر حملها في حفل أحيته مؤخراً في البحرين، حيث ظهرت في الفيديو الذي تم التداول به على مواقع التواصل، وهي تداعب بطنها، وتقول مبتسمة “انا مش حامل على فكرة، في ناس عايزيني احمل بالعافية”.

ودائماً ما تنفي شيرين هذه الإشاعات، حيث أكدت في اكثر من مناسبة أن عند حدوث الحمل ستخبر الجمهور مباشرة.

آخر أعمال شيرين كليب أغنية “حبه جنة” وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد “نساي” الذي طرحته في اكتوبر الفائت. وقد ظهور زوج شيرين الفنان حسام حبيب في الكليب، ما شكل مفاجأة للجمهور.