محمد إمام يكشف عن البوستر الرسمي الأوّل لفيلم “لص بغداد” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الفنان المصري محمد عادل إمام، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، عن البوستر الدعائي الرسمي لفيلمه الجديد “لص بغداد”، والمقرر عرضه قريبًا في الصالات السينمائية.
وعلق إمام على صورة البوستر وكتب: “توكلنا على الله (لص بغداد) إنتاج سينرچي فيلمز تأليف تامر إبراهيم إخراج أحمد خالد موسى صيف 2019 إن شاء الله”.
فيلم “لص بغداد” يشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، كل من فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وغيرهم، وهو من تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة سينرجي.
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