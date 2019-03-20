بالصور .. "دينا" من بيت الله الحرام .. الى صالات الرقص

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أثارت الراقصة دينا ضجة وجدل على مواقع السوشيال ميديا عقب نشرها صور اثناء تأديتها العمرة بالاراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وواجهت سخرية الكثير عقب ظهور صورها وهى تؤدى مناسك العمرة، وانقسم مابين مؤيد ومعارض وانتشرت شائعة اعتزالها الرقص.

الا ان الراقصة، ومدير أعمالها طارق زين، عبرا عن استياهما بما حدث على مواقع التواصل الاجتماعى، وقيام رواد الفيس وتويتر وانستقرام بالسخرية من أداء الراقصة لمناسك العمرة، واكد مدير أعمالها انها لم تعتزل الرقص، وانها سوف تستأنف اعمالها الفنية عقب عودتها من الرياض، مضيفاَ ان الراقصة دينا مرتبطة بإحياء 3 حفلات الايام القادمة، كما تستعد للاشتراك فى حفلات شم النسيم الشهر القادم.

يذكر ان الراقصة، نشرت صور لها اثناء وجودها بالاراضى المقدسة وأداء مناسك العمرة، بالاضافة لنشر الاعلامية بسمة وهبة، صور بصحبة دينا وهى مرتدية الحجاب، وعباية سوداء، وكتبت وهبة علةى الصورة: "الف مبروك يا دينا ..جيتي لبيته فكرمك واهداكي هديه الحياه ..الله يسعدك ويوفقك ..ونورتي جده ونورتي بيتي ..ومبروك مبروك مبروك

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