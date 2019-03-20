عازف العود عمر بشير يعود بألبوم “العود الراقص”

يعود عازف العود العالميّ عُمر بشير بألبوم جديد بعنوان “العود الراقص” يُقدّم من خلاله عدّة تقنيّات وأساليب على آلة العود، ليُظهر إمكانيّات هذه الآلة العريقة ويُثبت مرّة جديدة أنّها سُلطانة الآلات العربيّة.

يتضمّن ألبوم “العود الراقص” تسع مقطوعات موسيقيّة مُنوّعة بين الإيقاعات الشرقيّة وتقاسيم العود والفلكلور العراقيّ والنمط اللاتينيّ والفلامنكو الأندلسيّ الحديث وإرتجالات بين آلات العود والغيتار والكمان.

يطغى على هذه المقطوعات نمط عُمر بشير الخاصّ المعروف بمزج سحر الموسيقى الشرقيّة بالموسيقى الغربيّة. وهذا ما ميّزه منذ بداياته ولغاية اليوم حتّى بات لديه ما يُقارب الـ24 ألبوماً لموسيقى العود في العالم. والمُلفت في هذا الألبوم أنّه عمل موسيقيّ من نوع جديد يُحاكي لُغة الجسد ويدعو للرقص على أنغام العود.

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من جهته، قال عُمر بشير:” أوجّه في كلّ ألبوم أقدّمه رسالة إلى جيل الشباب لتوسيع آفاقهم بمادّة جديدة، كما أحرص دائماً على إبراز آلة العود وأهميّتها وأترجم فكري من خلال الموسيقى.

أمّا في ألبوم “العود الراقص” فلكلّ معزوفة خيالها وجماليّتها وروحيّتها الخاصّة وعنوانها الذي يرمز إلى الرقصة التي تُرافقها”.

هذا وكان عُمر بشير قد زار مكاتب “Universal Music MENA” في دبي حيث تسلّم جائزة “أفضل مبيعات” من الشركة عن ألبوماته الخمس الصادرة عن الشركة، والتي تصدّرت المبيعات. ويُذكر أنّها المرّة الأولى التي يحصد فيها موسيقيّ وعازف عود عربيّ هذه الجائزة.

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