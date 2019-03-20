شاهدوا.. نادين نسيب نجيم تحدث ضجة بفستانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 11:59 صباحاً - خلال تواجدها في الكويت من أجل تصوير إحدى المقابلات التلفزيونية، استطاعت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أن تحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فخامة إطلالتها.
ارتدت نجيم فستانا من اللون الأخضر مع مكياج اعتمد على الألوان الترابية، كما تم التركيز بطريقة المكياج على “الكونتورينغ” الذي أظهر ملامح نجيم الحادة والجذابة، إلى جانب شعرها الذي تميّز بالطعجة العريضة.
وبدت نجيم بالصور بغاية الجمال، إذ تخطت صورتها بأقل من يوم واحد الـ 200 ألف إعجاب.
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