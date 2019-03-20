انفصالُ نجمة "ذا فويس" مروة ناجي عن زوجها.. والأخير يوجّه رسالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ رئيس الهيئة المصرية العامّة للكتاب الأسبق، الدكتور أحمد مجاهد، الجمهور، بخبر انفصاله عن زوجته المطربة المصرية، مروة ناجي، بعد زواج استمرّ أكثر 10 سنوات.

وكتب مجاهد، عبر حسابه على فيسبوك: "الأصدقاء الأعزاء أنا والفنانة مروة ناجي منفصلين رسميًا منذ فترة، برجاء التعامل معنا على هذا الأساس منعا للإحراج وشكرًا".

ولم يعلن أحمد مجاهد، أيّ أسباب خاصّة بالانفصال، واكتفى بالقول، إنّه وقع رسميًا منذ فترة فقط.

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من جانبها، لم تعلقّ المطربة مروة ناجي، على ما أعلنه زوجها، إذْ فرضتْ حالة من الخصوصية على حياتها الزّوجية، ورغم أنّ الانفصال تمّ منذ فترة، إلا أنّها فضّلتْ عدم الإعلان.

يُذكر، أنّ المطربة مروة ناجي، لها ولدان، من زوجها أحمد مجاهد، وهما: "آدم وآسر"، ومن المعروف أنّ مروة تغنّي في الأوبرا المصرية، منذ سنوات طويلة، واكتسبتْ شهرة واسعة، بعد مشاركتها في برنامج "ذا فويس"، لاكتشاف المواهب، على قناة mbc.