النجم الهندي أكشاي كومار يروج لفيلمه الجديد "Kesari"

القاهرة - لايف ستايل
طلب النجم العالمي أكشاي كومار من الشباب الهندي ضرورة مشاهدة فيلمه الجديد "Kesari"، الذى أكد أنه مبنى على أحداث تاريخية، مضيفا أن العمل يحتاج للاحتفال به وهو ما كشفه موقع "ميداي".
وتحدث أكشاي كومار خلال الحفل الترويجي للعمل مؤكدًا أن فيلمه القادم يستند على معركة ساراجاري عام 1897 ويستحق المشاهدة، وقال إن الناس في الهند ليسوا على دراية بالمعركة الأسطورية ويحتاج الأطفال لمشاهدة هذا الفيلم.
وشارك في "Kesari" أكشاي كومار بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم من أبرزهم بارينيتي شوبرا وإدوارد سونينبليك وغيرهم .
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