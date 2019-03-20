شاهدوا.. دينا تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة زواجها في السعودية

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 09:56 صباحاً - بعدما فاجأت الإعلامية المصرية بسمة وهبة الجميع عندما نشرت صورة للراقصة دينا التي تواجدت مؤخراً في السعودية لأداء مناسك العمرة ولقبتها بعروس النيل مشيرة الى خاتم في يد دينا اليسرى وفهم المتابعون أن وهبة أعلنت بشكل رسمي زواج دينا، ردت الأخيرة على البلبلة التي حدثت على مواقع التواصل الإجتماعي.

دينا خرجت عن صمتها ونشرت فيديو لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عند وصولها الى مصر وعودتها لنشاطها الفني ونفت من خلاله زواجها نفياً قاطعاً وقالت: “انا ما تزوجت ولا حاجة”.