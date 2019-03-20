صور وفيديو.. مشاهير بوليوود بحفل زفاف خيالي لنجل أثرى رجال الهند

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

رحب أحد أكبر أغنياء العالم رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني بعدد كبير من مشاهير من أنحاء العالم، منهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته شيري بلير والرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا نادلا ومجموعة من السياسيين والشخصيات السينمائية، في زفاف نجله أكاش أمباني على شالوكا ميهتا في مومباي السبت 9 مارس.

وقد شوهد من نجوم السينما، راجينيكنس، وبريانكا شوبرا وشاروخان ورانبير كابور اللذين رقصا مع العريس، أيان موخرجي، كاران جوهر، أميتاب باتشان، جايا، شويتا، أبهيشيك، أيشواريا وآراديا، وكذلك عامر خان، كيران راو، علياء بهات، كاريسما كابور.

وإلى جانب هؤلاء، شارك كل من أنو مالك، اردان جاين، جاكي شروف، فيديا بالان، فلهال-شيكار، جوري خان، فرح خان، جوهي تشاولا، كيارا ادفاني، سيدهارث مالهوترا، شابانا عزمي.

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ومن بين الرياضيين، ساشين تيندولكار، هاربهاجان سينغ، كريال بانديا، هاردك بانديا، ظهير خان، أجنكيا راهان والأسطورة السريلانكية ماهلا جاياواردين.

العروس شلوكا ميهتا (28 عاما) ابنة روسل ميهتا وهو تاجر مجوهرات ثري ومدير شركة روزي بلو المملوكة للعائلة.

أمباني، الذي تشمل إمبراطوريته التجارية استثمارات في النفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة، أغنى رجل في آسيا وحل في المرتبة 13 في قائمة أغنى أغنياء العالم التي تنشرها مجلة فوربس بثروة تقدر بنحو 50 مليار دولار.