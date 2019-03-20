بالصور.. تكريم محمد صبحي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كرّمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الفنان الكبير محمد صبحي، ضيف شرف الدورة الثامنة التي تقام حالياً وتستمر حتى 21 مارس/آذار الجاري.



ومنح السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، الفنان محمد صبحي درع "الأقصر للسينما الأفريقية"، إضافة إلى عرض فيلمه "هنا القاهرة" خلال الندوة التي أقيمت لتكريمه.

في السياق ذاته، عقدت إدارة المهرجان ندوةً حول الكوميديا في السينما، بحضور الفنان محمد صبحي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، فضلاً عن دكتور خالد عبدالجليل رئيس المركز القومي للسينما، الذي أدار الندوة وتحدث عن الكوميديا وصُناع البهجة.







وبدأ المخرج عمر عبدالعزيز الحديث قائلاً: "هناك فرق بين الأفلام المُضحكة والكوميديا، فمن الممكن أن ترى فيلماً مضحكاً ولكن تنساه إثر مشاهدته، بيد أن الكوميديا تظل باقيةً وعالقةً في ذهنك، وأرجو أن تعود بقوة مجدداً".

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وأضاف: "يوجد فنانون مميّزون في الكوميديا مثل أحمد حلمي، وهناك أيضاً مخرجون أصحاب رؤية"، موضحاً: "لا يمكن أن يتمّ هذا النمط الفني في حالة ارتباك، وعندما يعمّ الاستقرار يأتي الضحك، خصوصاً أن الشعب المصري بطبيعته يحب الكوميديا".





وتحدّث محمد صبحي عن عمله مع عمر عبدالعزيز، قائلاً: "تجمعنا صداقة قوية لكنّنا لم نتعاون فنياً لفترة، حتى ذهبت إليه وطلبت منه أن نعمل سوياً كي نقدّم شيئاً ذي وجهة نظر، فأنجزنا فيلم هنا القاهرة".





وتابع النجم المصري: "اسمحوا لي أن أختلف مع عمر عبدالعزيز في مفهوم الكوميديا، لأنه كلّما ساءت الأوضاع والحالات يظهر هذا النمط الفني .. وبالفعل من منتهى التراجيديا والدراما ينفجر الضحك، وأكبر دليل على ذلك فيلم هنا القاهرة، إذ خرجت أكثر المواقف كوميديةً من معاناة الزوجين في زحام العاصمة المصرية".



