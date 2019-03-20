لطيفة تطلق كليب أغنية «أمى».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الفنانة والمطربة التونسية لطيفة، أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان “أمى”، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع فيديوهات شهير “يوتيوب”.

والأغنية الجديدة من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبري، والكليب من إخراج أحمد جمال.

وكانت الفنانة التونسية قد انهت مشكلتها مع المطربة الجزائرية فلة وتم الصلح بينهما، وجاء ذلك بعد سنوات طويلة من الخلاف والتصريحات النارية المتبادلة بينهما.

وكانت لطيفة قد كشفت كواليس الصلح بينها وبين فلة قائلة: «تلقّيت يوماً دعوةً من إحدى صديقاتي للمشاركة في حفل عيد ميلادها الذي أُقيم في إحدى الدول العربية، وكانت فلّة بين الفنانين المدعوين للحفل، ولما رأتني سارعت لمصافحتي وتقبيلي، فقلت لها «بعد ما بوسّتيني أتمنى إنك متشتمنيش تاني»... بالنسبة إليّ، فلّة تملك صوتاً جيداً ورائعاً، وآمل أن تقدّم المزيد من الأعمال الغنائية».