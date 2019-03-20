شاهدوا بلقيس تختبئ في الكواليس وترفض الظهور على المسرح في دبي

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 مارس 2019 12:58 صباحاً - أظهر مقطع فيديو الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، خلال وقوفها في كواليس الحفل الذي أحيته في دبي مؤخراً.

وأوضح الفيديو بلقيس قبل أن تطل على الجمهور وهي ترفض الخروج قبل أن تسمع أصوات الحضور بحسب ما نشر تقرير لبرنامج ” تراندينغ ” الذي يعرض على شاشة MBC4، ولكن بعد ذلك أشعلت الفنانة المسرح بأغنياتها.

وحقق المقطع على أحد الحسابات التي تداولته على تطبيق ” إنستجرام ” اكثر من 11 ألف مشاهدة، وتألقت خلال الحفل بإطلالة مميزة تجمع أسلوبي الكاجوال والرسمي.

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