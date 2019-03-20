شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجم محمد لطفى مع الملاكم العالمى مايك تايسون فى عدة مشاهد، ضمن أحداث فيلم "حملة فرعون"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل.

المشاهد التى تجمع بينهما تعتمد بشكل كبيرعلى الأكشن والمطاردات، خاصة أن لطفى ومايك أبطال فى لعبة الملاكمة، وهو ما يجعل المشاهد أكثر سخونة وإثارة، فضلا عن أن لطفى يقدم شخصية مؤثرة ومحورية فى أحداث الفيلم.

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محمد لطفى استقبل النجم العالمى مايك تايسون فى مطار القاهرة، عند وصوله مع زوجته ومدير أعماله، وهو ما اعتبره تايسون لفتة جميلة منه، خاصة بعدما علم أنه ملاكم أيضا وحصل على ميداليات كثيرة فى نفس اللعبة، وتبادلا الحديث حول الملاكمة وطبيعة وقصة الفيلم والأجواء والكواليس وخلافه، لاسيما أن محمد لطفى لقبه الجمهور بـ"أسد السينما المصرية".

يشار إلى أن فيلم "حملة فرعون" يعتمد على البطولة الجماعية، ويشارك فى بطولته عمرو سعد، محمود عبد المغنى، روبى، محمد لطفى، رامز أمير، حمدى المرغنى، الإيطاليه مايا، وعددد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، قصة محمد السبكى، تأليف كريم حسن بشير، إخراج رؤوف عبد العزيز.







