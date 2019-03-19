"لمس أكتاف" يضع ياسر جلال في مواجهة فتحي عبد الوهاب

يستكمل النجم ياسر جلال وأسرة مسلسله الجديد «لمس أكتاف»، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل، تصوير عدد من المشاهد الخارجية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تعتبر أكثر المدن التي تخلو شوارعها من المارة، ويسهل على الكثير من المخرجين والفنانين تنفيذ عدد من مشاهد الحركة بها.

وتجمع مشاهد الحركة بين النجم ياسر جلال والنجم فتحي عبدالوهاب، الذي يجسد شخصية حمزة، وهو أحد التجار التابعين لإحدى العصابات الدولية، والذي يسعى للتخلص من أدهم، الذي يجسد دوره النجم ياسر جلال، ولكنه لم يستطع؛ فيتم تلفيق إحدى القضايا له؛ حتى أنه يقضي فترة طويلة من عمره داخل السجن لحين ظهور براءته.

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ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: حنان مطاوع، وايمان العاصي، ومحمد عز، وهبة عبدالغني، وبطل العالم السابق المصارع كرم جابر، وعدد من الوجوه الشابة التي يحرص ياسر على مشاركتهم في أعماله دائماً، ويعد هذا العمل هو البطولة الدرامية الثالثة لياسر جلال بعد مسلسله «ظل الرئيس»، ومسلسله الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي رحيم، والذي حقق من خلاله نجاحاً كبيراً مع عدد النجوم، في مقدمتهم نور، وصبري فواز، وطارق عبدالعزيز، ومحمد رياض.