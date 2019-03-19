رامز جلال يصور برنامجه الجديد في أندونيسيا

استقر النجم رامز جلال هذا العام على دولة أندونيسيا، وبالتحديد إحدى الجزر هناك؛ لتنفيذ برنامج المقالب الجديد الذي سيقدمه خلال شهر رمضان المقبل؛ ليصل بذلك رامز جلال للعام التاسع على التوالي، في تقديم برامج المقالب.

وبالرغم من إخفاق رامز العام الماضي، وخروج الكثيرين من النجوم الذين يؤكدون معرفتهم بالمقلب قبل إتمام تصوير الحلقات، إلا أن رامز وفريق عمله صمموا على تصوير برنامج جديد خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويتكتمون تفاصيله تماماً حتى لا يتم الإفصاح عن الفكرة.

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الجدير بالذكر، أن رامز جلال قدم خلال العام الماضي برنامج رامز تحت الصفر، والذي حرص على تقديمه في دولة روسيا قبل استعداد المنتخب المصري للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، واستضاف من خلاله مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم، والذين تربطهم برامز علاقات صداقة قوية، وكان يستغل لاعب المنتخب المصري الأسبق وكابتن النادي الأهلي مجدي عبدالغني، في استدراج الضيوف بحجة مشاركة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق هيكتور كوبر في أحد البرامج الحوارية.

وكان لعدد من نجوم الكرة رأي آخر في البرنامج، وكشفوا المقلب قبل أن يقوم رامز بإتمام التصوير، ومن بين هؤلاء: لاعب الزمالك السابق شيكابالا، الذي كشف المقلب في بداية التصوير.