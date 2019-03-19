رامي صبري يشوق جمهوره بالمملكة العربية السعودية لحفله الأول

أعلن المطرب رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستقرام»، عن حفله القادم الذي تقرر أن يكون في المملكة العربية السعودية.

حيث شارك رامي متابعيه بصورة من إحدى حفلاته وعلق قائلاً: «قريباً بحفل كبير في المملكة العربية السعودية، وسيتم إفادتكم بالتفاصيل قريباً»، وتفاعل معه الكثيرون من محبي رامي صبري ومتابعيه، والذين تمنوا أن تكون حفلة رامي بمدينة الرياض، ولكن رامي لم يتفاعل مع أي من محبيه ليرد على أي منهم بأية معلومة.

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الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية شهدت انفتاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وأقيم بها عدد من الحفلات الغنائية للعديد من نجوم الوطن العربي، أبرزهم تامر حسني، ومحمد حماقي، وشيرين، وأصالة وغيرهم.

يذكر أن رامي طرح مؤخراً أغنية «مبروك علينا» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوي، وألحان رامي صبري، وتولى إخراج الكليب في بيروت المخرج فادي حداد.

يشار إلى أن رامي يواصل التحضيرات الخاصة بألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم: أمير طعيمة، وعزيز الشافعي، وأحمد على موسى، وشادي حسن، وتامر حسين وغيرهم.