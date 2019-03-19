خاص- ماغي بو غصن شفافة وحقيقية مع باتريسيا هاشم

باتريسيا هاشم: اسمها عنوان للنجاح والنجومية، إصرارها على تحقيق حلم الطفولة جعلها تتجاهل كل المطبات التي اعترضت طريقها، فوصلت الى هدفها منتصرة. تعرّضت منذ فترة لوعكة صحية، لكنها بإيمانها وعزيمتها استطاعت أن تتغلّب على المرض وتعود لتطل على جمهورها ومحبيها بحماسة وحب كبيرين.

الممثلة المحبوبة والموهوبة ماغي بوغصن، استطاعت أن تحتل قلوب الكبير والصغير من خلال الأدوار المنوّعة التي قدمتها. أبدعت في الأدوار الكوميدية، فزرعت البسمة على وجوه المتابعين، كما أبهرت المشاهد بقدرتها على التأثير في الأدوار الدرامية التي جسدتها.

رغم عشقها لمهنة التمثيل، إلا أنها تضع عائلتها وأولادها في الدرجة الأولى. لا تُغريها الأمور المادية الفانية في الحياة، بل تسعى دائما إلى التمتع بجمال الحياة وتمضية أوقاتا مميزة مع العائلة والاصدقاء والزملاء في المجال الفني.

انسانة نادرة الانسانية على المستوى الشخصي وفنانة نادرة الموهبة على المستوى المهني.هذه هي باختصار النجمة الدرامية ماغي بو غصن

موقع “الخليج 365” طرح على ماغي بوغصن ١٠ اسئلة عفوية وسريعة وهي لم تتردد ابداً في الإجابة عنها بكل صراحة وشفافية، كاشفة العديد من الأمور الشخصية، بالإضافة إلى إعطاء تفاصيل عن مسلسلها الجديد الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.

١- عندما ننجو من خطر الموت، هل نخاف أكثر أم نسلّم أمرنا للحياة اكثر؟

ج: بالطبع نسلّم أمرنا ونفسنا للحياة ولمشيئة الله بشكل أكبر، لأن الله قادر على كل شيء، فهو قادر أن يحمينا ويمتحننا كي ندرك قيمة الحياة اكثر.

٢- الاولوية بالنسبة لك هي لماغي بوغصن الممثلة، الأم أم الزوجة؟

ج: برأيي الأولوية هي للأم، فإذا استطاعت المرأة أن تتمّم واجباتها مع أولادها، يمكنها بالتالي أن تكون زوجة صالحة. أما بالنسبة لمهنة التمثيل فلا يمكن مقارنتها مع الأمومة، لذا تأتي عندي بالمرتبة الثالثة.

٣- لو لم تكوني ضمن شركة Eagle Films، أي شركة إنتاج تثقين بالعمل معها؟ مروى غروب منزلك الاول أو شركة الصبّاح للانتاج؟

ج: هناك العديد من الشركات المهمة في لبنان والوطن العربي التي أثق بالعمل معها. اما بالنسبة لهاتين الشركتين، فكلتاهما تنتجان أعمالا مهمة وناجحة، لكن الصداقة القديمة التي تجمعني بالمنتج مروان حداد تجعلني أختار مروى غروب.

٤-في عيد ميلادك، هل تفضّلين هدية من الماس أم رحلة سفر إلى مكان بعيد ومميز؟

ج: بالطبع أختار السفر، فالألماس والأمور المادية الفانية لا قيمة لها بالنسبة لي، أما السفر برفقة العائلة أو الأصدقاء وتمضية أوقات رائعة معهم هو الأهم.

٥-وإذا أردت أن تختاري خمسة من المشاهير ليرافقوكِ برحلتك، من تختارين؟

ج: أختار جيسي عبدو لأنها صديقتي ونستمتع كتيرا بالسفر سويا، كذلك صديقَي وسام صباغ وباسم مغنية، طبعاً زوجي جمال سنان وانت باتريسيا.

٦- تعاملتِ مع عدد من النجوم الرجال في أعمالك الدرامية وتعرفتِ إلى شخصياتهم، من تختارين ليرافقك على العشاء، السينما، التسوّق ومع من ترغبين بالسفر؟

ج: أتشارك العشاء مع الممثل باسم مغنية لأننا نتشارك العشاء دائما معه ومع زوجته، أما بالنسبة للسينما فأذهب مع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب كونه يحب مشاهدة السينما. بالنسبة للتسوّق فبالطبع أختار استثنائياً صديقتي جيسي عبدو فنحن نستمتع بالتسوق سويًا. وأرغب بالسفر مع الممثل أحمد فهمي وقد تكون زيارة إلى مصر برفقته.لمَ لا.

٧- لو تملك شركة Eagle Films فانوسًا سحريًا، من هو النجم العالمي الذي ترغب ماغي بوغصن بمشاركته التمثيل؟

ج: Zac Efron، وذلك لأحقق حلم ابنتي، فهي تحبه وتحلم بالتقاط صورة إلى جانبه.

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٨- اليوم هل من جفاء ام قطيعة بينكِ وبين شاشة MTV؟

ج: علاقتي بشاشة MTV جيدة ولا مشاكل بيننا، لكن لست أنا من يختار على أي قناة تُعرض أعمالي، أنا ممثلة وهذه الأمور ليست من مسؤوليتي.

٩- ماغي بوغصن اليوم هي السيدة الاولى أم السيدة الثانية في الدراما اللبنانية؟

ج: أنا لست الأولى ولا الثانية ولا العاشرة، أنا ضد التصنيف في الدراما، لأن العمل بشكل عام والدور الذي أقدمه هو الذي يحكم، فمن الممكن أن تنجح الممثلة في دور معين، في حين لا يحالفها الحظ في أدوار أخرى، أو قد يكون هناك ظروفًا شخصية تمنعها من المشاركة بأعمال معينة، إلا أن هذا لا يلغي نجوميتها ووجودها على الساحة الفنية، لذا أنا ضد تحديد مراكز للفنانين والممثلين.

١٠- اذكري لي سبباً واحداً يجعل ماغي بوغصن تعتزل التمثيل دون أن تفكر مرتين؟

ج: أي موضوع قد يؤثر على بيتي وعائلتي وأولادي كفيل بأن يجعلني أعتزل التمثيل دون التفكير مرتين، أما غير ذلك فما من سبب يجعلني أتخلى عن شغفي وحلم الطفولة الذي أحققه اليوم، فرغم كل شيء أصر على الاستمرار وأتابع مسيرتي بقوة وعزم.

سؤال اكسترا- يجري الحديث مؤخرًا عن الزواج المدني في لبنان، هل تؤيده ماغي بوغصن وهل انت أسلمتِ او تزوجتِ مدنياً كون زوجك من طائفة مختلفة؟

ج: طبعا، أنا أؤيد وأدعم الزواج المدني لأنه لا يلغي الدين ولا يؤثر على إيمان الشخص أو قربه من الله، انا مسيحية تزوجت من مسلم لدى الشيخ وابقيت على ديني وهذا الأمر لم يؤثر على إيماننا وديننا، فبرأيي هذه حرية شخصية لكل فرد.

عن دراما رمضان- قمتِ مؤخرًا بنشر صورة على حسابك عبر موقع انستغرام كدعاية لمسلسل “بروفا” الذي سيعرض قريبا في رمضان، والذي ستتشاركين بطولته مع النجم المصري أحمد فهمي. الصورة أحدثت بلبلة كبيرة، وتعرضتِ للانتقاد، ما جعلك تحذفين الصورة بعد دقائق احتراما لمتابعيكِ الذين علقوا على الموضوع واعتبروا أن الصورة إهانة لأصحاب البشرة السوداء. هل نتوقع مسلسلاً مثيراً للجدل؟

ج: اكيد سيكون المسلسل مثيراً للجدل، لأن مواضيع المسلسل حساسة ومثيرة للجدل، وهي تُطرح للمرة الأولى بهذه الطريقة الجريئة، الدقيقة والعميقة، حيث يتم التطرق لموضوع المراهقين وعلاقتهم بذويهم، كما نطرح قضايا جدية عديدة كالتنمّر، الانتحار، المخدرات، البشرة السمراء وغيرها. أما بالنسبة للصورة، فقد شاركتها مع المتابعين بهدف تقديم فكرة عن شخصية معينة وموضوع سيطرح في المسلسل، إلا أنني لم أكن على علم أنه ممنوع عالميا أن يقوم أصحاب البشرة البيضاء بالتبرّج لتصبح بشرتهم سمراء، لأن هذا الأمر يعتبر نوعًا ما عنصريًا وشكلا من اشكال التنمر، وكوني أهتم بقراءة تعليقات المتابعين، لفتتني تعليقات البعض الراقية والمحترمة، والتي قالت إنهم يعرفون أن قصدي من الصورة نبيل لكن للـ blackface أو “الوجه الأسود” دلالة عنصرية، فقمت ببحث عن هذا الموضوع وبعدها حذفت الصورة احترامًا لهذه القضية. وعلى الرغم من جدية المواضيع الا ان المسلسل “لايت” وليس كوميدياً.

– هل ستعاد تجربة “كراميل” وتكون أغنية مسلسل “بروفا” بصوت النجمة الذهبية نوال الزغبي؟

ج: اتمنى ذلك لكن لا يمكنني ان أعلنه لأن هذا الأمر يتعلّق بالنجمة الذهبية وصاحب شركة Eagle Films جمال سنان، لكن لا يمكن أن أنكر أنني من محبي نوال الزغبي وأشد المعجبين بصوتها والطاقة الإيجابية التي تبثها بكل عمل تقدمه، فهي تضع حبًا كبيراً في كل ما تقوم به وهذا احد أسباب نجاحها ونجوميتها.

قاطعتها باتريسيا هاشم طالبة من النجمة نوال الزغبي عن تعلن عن هذا الموضوع الذي سيكون بمثابة مفاجأة سارة لكل معجبيها في العالم.

-لمَ الاصرار على عرض المسلسل عند السابعة؟ فهل سيسمح لها ذلك بمنافسة باقي نجمات رمضان اللواتي تعرض اعمالهن في وقت الذروة؟

ج: طبعاً انافس الجميع فنياً فلا يمكن الاستهانة بعرض الساعة السابعة وهذا بعد خبرة عامين وهو توقيت مثالي لاعمالي كما ارتات محطة lbci

-واخيراً كان من البد سؤال ماغي عن صحتها اليوم؟

ج: صحتي جيدة جدًا الحمدالله، سأخضع لفحوصات قريبًا لكنني على يقين أن كل شيء سيكون على ما يرام انشاءالله.

تحية- ما الرسالة التي توجهينها لمتابعيكِ ومحبيكِ؟

ج: أقول لهم إنني أحبهم كثيرا، ونجاحي يعتمد عليهم ونحن شركاء في النجاح، على أمل أن أبقى دائما عند حسن ظنهم وأقدم لهم أعمالاً مميزة تنال إعجابهم. وشكراً باتريسيا وشكراً “الخليج 365” على مرافقتكما الدائمة لنا على الكلمة الحلوة والحرة والملاحظة الحلوة احبكم.

هذه هي ماغي بوغصن، عفوية، صريحة، ومتواضعة كما عهدناها، حريصة دائما على تقديم الأفضل إلى جمهورها. تحب الحياة والفرح ولا تعرف الاستسلام مهما عاكستها الظروف، إنما تبقى مصرة على أهدافها، فتزين مسيرتها المهنية بالنجاح الدائم.