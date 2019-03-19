هيفاء وهبي ترفضُ المشاركة بـ "ولاد رزق2".. والسبب مشاهده المُخلّة بالآداب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى محمد الوزيري مديرُ أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنباء انضمام الأخيرة، لأبطال الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق".

وقال الوزيري في تصريحات خاصة لإحدى الصحف، إنّ هيفاء تلقّت بالفعل عرضًا للمشاركة في الفيلم، إلى جانب أحمد عز وعمرو يوسف وباقي الأبطال.

وأضاف: "اطّلعنا على دور هيفاء، ولكننا وجدناه يحتوي مشاهد مُخلّة بالآداب، ولا يليق نهائيًا بتاريخ هيفاء، فرفضنا الأمر دون تفكير".

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وتابع: "كل ما أُثير من شائعات بشأن موافقة هيفاء وهبي على الدور والمشاركة، الغرض منه استغلال اسم الفنانة والترويج للعمل".

يُذكر أن "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، باسم سمرة، كريم قاسم، نسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.