بعد الوعكة الصحية، أول ظهور لميريام فارس على الشاشة

صورت النجمة اللبنانية ميريام فارس حلقة جديدة مع النجم السعودي هشام الهويش من الموسم الثاني من برنامج كاربول كاريوكي بالعربي او Carpool Karaoke بالعربي.

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الحلقة ستعرض قريباً على قناة دبي حيث يعتبر هذا الظهور هو الأول لميريام فارس على الشاشة بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها العام الفائت.

آخر أعمال “فارس” أغنية “قومي” اطلقتها منتصف كانون الاول/ديسمبر الفائت كلمات وألحان يوسف العناني، توزيع حسام الدين، مكس وماسترينغ جاسم محمد. والكليب حمل توقيع شريف ترحيني.