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Mar 19, 2019
صورت النجمة اللبنانية ميريام فارس حلقة جديدة مع النجم السعودي هشام الهويش من الموسم الثاني من برنامج كاربول كاريوكي بالعربي او Carpool Karaoke بالعربي.
الحلقة ستعرض قريباً على قناة دبي حيث يعتبر هذا الظهور هو الأول لميريام فارس على الشاشة بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها العام الفائت.
آخر أعمال “فارس” أغنية “قومي” اطلقتها منتصف كانون الاول/ديسمبر الفائت كلمات وألحان يوسف العناني، توزيع حسام الدين، مكس وماسترينغ جاسم محمد. والكليب حمل توقيع شريف ترحيني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الوعكة الصحية، أول ظهور لميريام فارس على الشاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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