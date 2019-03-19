ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير الأكشن في "الملكة" بشوارع دهشور

تستكمل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهده الأكشن خلال السياق الدرامي لمسلسل" الملكة" في العديد من المناطق المتفرقة بشوارع دهشور.

وتظهر "عبد العزيز" لأول مرة في الدراما بشخصية درامية من خلال "الملكة"، حيث تتورط فى العديد من القضايا ويتم خطفها أثناء البحث عن زوجها، فتحي عبد الوهاب، وتبدأ في رحلة المطاردات مع أحد العصابات وفتح العديد من القضايا.

يشار إلي أن مسلسل "الملكة" بطولة ياسمين عبد العزيز، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، وهند عبدالحليم، ومحمد عز، ومراد مكرم، وعواطف حلمي، وهانى سراج، ومن تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف، ومن إنتاج شركة "سينرجى" للإنتاج الفني، وإخراج حسام على.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

Advertisements

- ياسمين عبد العزيز تنشر صورها في الجيم على "إنستغرام"

- الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشغل بتصوير مسلسل "الملكة"