أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، زواج الراقصة الاستعراضية دينا، بإشارة إلى خاتم الزواج. حيث نشرت وهبة، صورة جمعتها بالفنانة دينا داخل منزلها بجدة في المملكة العربية السعودية، ظهرت دينا في الصورة مرتدية عباءة وحجاب وخاتم زواج ، وعلقت وهبة على الصورة كاتبه: "ألف مبروك يا دينا، جيتي لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة". في الصورة مرتدية عباءة وحجاب وخاتم زواج ، وعلقت وهبة على الصورة كاتبه: "ألف مبروك يا دينا، جيتي لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة". وأضافت بسمة: "الله يسعدك ويوفقك، Advertisements ونورتي جدة ونورتي بيتي، ومبروك يا عروسة النيل". يذكر أن الفنانة دينا شاركت في السباق الرمضاني السابق بمسلسل "نسر الصعيد"، من بطولة محمد رمضان، ووفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وباسم الزارو، من إنتاج مدحت العدل، وإخراج ياسر سامي، في أولى تجاربه الإخراجية في الدراما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بسمة وهبة تعلن زواج دينا في السعودية بعد أدائها العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.