لفظ خارج يُطيح بـ«ميدو» من تدريب نادي الوحدة السعودي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت إدارة نادي الوحدة السعودي، إقالة المدرب المصري أحمد حسام “ميدو” من منصبه كمدير فني للفريق، وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

مجلس إدارة النادي – بعد إقالة “ميدو” مباشرة - كلف التشيلي ألفارو فيدال، بقيادة الفريق خلفا للمصري أحمد حسام، ويساعده السعودي عيسي المحياني.

نادي الوحدة نشر بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” جاء فيه: “قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام “ميدو” مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه، وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق”.

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”ميدو” كان قد أثار جدلًا حينما سبَّ مغرّدًا، ثم أعلن بعد ذلك أنَّ حسابه تعرَّض للاختراق.. وكتب “ميدو” بعدما طالبه مشجع بالرحيل عن الوحدة: إنه تمَّ استرجاع حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعدما تعرّض للاختراق.

المدرب المصري علق على قرار الإقالة قائلا: شكرًا إدارة الوحدة، شكرًا جمهور الوحدة، تحملت المسئولية في ظروف صعبة، واستطعت بفضل الله وتوفيقه ومساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، أن أحقق بالفريق نتائج وأداء متميزًا أشاد به الجميع.. أحترم قرار الإدارة، لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي.

وأضاف: أشكر بشكل خاص حاتم الخيمي، رئيس النادي، وعبدالله خوقير نائب رئيس النادي.. لم أرَ منهما إلا كل خير ودعم لي، منذ أول يوم لي في المملكة.. سيظلان إخوة لي إلى آخر يوم في عمري.