أحمد داوود: نجاح «أهو دا اللي صار» خالف كل توقعاتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري أحمد داوود، عن سعادته بنجاح مسلسل «أهو دا اللي صار»، والذي يعرض خلال الوقت الحالي.

وقال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc: «كنت أعتقد أن المسلسل لن يحظى بنسب نجاح أو نسبة مشاهدة عالية خاصة أنه يعرض خارج السباق الرمضاني».

وأضاف: «نجاح المسلسل خالف كل توقعاته خاصة أنه يعرض في وقت لا يوجد مسلسلات تعرض معه، والحمد لله على النجاح الذي حققه».

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مسلسل «أهو ده اللي صار»، من تأليف السيناريست عبدالرحيم كمال، وإخراج حاتم على، وبطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر، وهبة عبدالغني ، هشام إسماعيل، أروى جودة، ألفت عمر، ومحمود البزاوي .

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تحكي تاريخ مصر والإسكندرية خلال 100 عام من خلال شخصيات “علي بحر، وأصداف، ونادرة، وخديجة هانم، ويوسف نوار”.

من ناحية أخرى يشارك أحمد داوود، في بطولة فيلم “ولاد رزق2”، مع الفنان عمرو يوسف واحمد عزن وأحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وظافر العابدين، وأمينة خليل، والفيلم من إخراج طارق العريان.