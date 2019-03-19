جمعت بين الجرأة والشجاعة.. كواليس أخطر جلسة تصوير لميريهان حسين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ميريهان حسين، عن كواليس آخر جلسة تصوير خضعت لها والمخاطر التي واجهتها خلال التصوير.

ميريهان نشرت صور من كواليس الجلسة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «بغض النظر عن الشجاعة و الجرأة اللي بانوا في الصور بس الواقع إني كنت هاموت من الرعب و الأصدقاء دول شجعوني مع انهم كانوا خايفين برضو باستثناء أنتيكا طبعا عشان معندوش دم.. قصدي معندوش قلب».

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من ناحية أخرى تشارك ميريهان حسين، خلال الفترة الحالية في تصوير مسلسل «علامة استفهام»، ويشاركها البطولة فيه محمد رجب وهيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبوزهرة، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

كما تشارك في مسلسل “قيد عائلي”، ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم “ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، هالة فاخر، أحمد التهامي، وإنعام سالوسة، وسيمون، خالد سرحان.

كمت يشارك رامي وحيد، نظال الشافعي، محمد رياض، محمد محمود عبد العزيز، ميرهان حسين، صبري فواز، دنيا عبد العزيز، ريم البارودي، منة فضالي، سمير بدير، كارولين عزمي، أميرة هاني، كريم عبد الخالق”، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة فنون مصر، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.