تصريحات متناقضة تضع إلهام شاهين في موقف محرج.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية إلهام شاهين، لموقف محرج بعد تصريحاتها الأخيرة عن كواليس فيلم «ريجاتا»، وذلك بسبب تناقض تصريح أخير لها مع حديث سابق.
إلهام شاهين، ظهرت خلال أحداث الفيلم وهي صلعاء الرأس تماما وذلك خلال تجسيدها لدور سيدة مصابة بمرض السرطان.
وظهرت بعد عرض الفيلم بفترة في برنامج «معكم منى الشاذلي»، لتكشف أنها لم تقوم بحلاقة شعرها خلال تجسيد الشخصية، لكنها فقت استعانت بباروكة صلعاء من أجل دورها.
لكنها خرجت مؤخرا من خلال لقائها ببرنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on e، لتقول إنها حلقت شعرها بشكل حقيقي ضمن أحداث العمل، واصفة نفسها بـ«المجنونة» وبأنها فعلت هذا الأمر من أجل إتقان دورها.
تصريحات إلهام شاهين المتناقضة حول هذه الشخصية الدرامية وضعتها في مأزق أمام جمهورها.
فيلم «ريجاتا» من إنتاج عام 2015، وشارك في بطولته كل من إلهام شاهين، رانيا يوسف، ومحمود حميدة، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد مالك.
ويلقى الفيلم الضوء على طبقة المهمشين ويتناول تأثير الضغوط السياسية والاقتصادية على حياتهم الاجتماعية، التي قد تدفع البعض منهم لارتكاب الجرائم.
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