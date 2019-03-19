شيرين تستعد لحفلها في القرية العالمية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً على مسرح القرية العالمية في دبي مساء الجمعة 29 مارس الجاري. وهو الأول لها على هذا المسرح بعد طرح ألبومها الجديد "نساي" في الخريف الماضي. حيث ستقدِّم وصلة على مدار ساعتين تقريباً بمجموعة من أغانيها القديمة والحديثة، فيما سيرافقها زوجها الفنان حسام حبيب خلال الحفل الذي يُعتبر الثاني لها بالخليج خلال الشهر الجاري بعدما قدمت حفلاً كبيراً في البحرين. يُذكر أنها ستُحيي حفلات أخرى في الخليج، وستُعلِن عنها خلال الفترة المقبلة، بينها حفل متوقع في الكويت خلال شهر أبريل المقبل. بالإضافة إلى حفل في مصر يجري الاتفاق على تحضيره راهناً لاحتفالات الربيع.

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