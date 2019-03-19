شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل شكرى سرحان.. الفلاح الساذج اللى جنن تحية كاريوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدع الفنان الراحل شكرى سرحان فى أدواره أمام شاشة السينما بحرفية شديدة، من الطالب المتمرد ، للصعلوك ، للفلاح القروى الساذج، وغيرها من الأدوار التى برع فيها، ويعد فيلم "شباب امرأة"، الذى قدمه أمام النجمة الكبيرة الراحلة تحية كاريوكا، أحد أهم وأبرز أدواره، عندما تقمص دور الفلاح الساذج الذى سافر إلى القاهرة للدراسة، حتى أحبته سيدة المنزل الذى يستأجره هناك وجسدته بحرفية شديدة تحية كاريوكا.

وكانت أول أعماله السينمائية هو فيلم "لهاليبو" مع الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، ثم اختاره المخرج العالمى يوسف شاهين لفيلمه "ابن النيل" عام 1951 م ، وتوالت عليه أدوار البطولة "شباب امرأة"، "الطريق المسدود".

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ويذكر أنه شقيق كلاً من الفنان صلاح سرحان وسامى سرحان وقد رحل عن عالمنا فى 19 مارس 1997 ، ومن أشهرأعماله الفنية: ابن النيل وليلة القبض على فاطمة والزوجة الثانية وشباب امرأة ورد قلبى والنداهة واللص والكلاب.