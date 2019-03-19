Mar 19, 2019
نشرت الممثلة اللبنانية رانيا عيسى على حسابها عبر موقع انستغرام، صورة تجمعها بالممثل نيكولا معوض خلال تصوير مشاهدهما ضمن مسلسل “الباشا”، وقد ارفقت رانيا الصورة بالقول: “كل ما نجتمع انا ونيكولا بمشهد بصير في كريزة ضحك.. على شو مامنعرف والله”.
يذكر ان النجمة رانيا عيسى تشارك حاليا في مسلسل “الباشا” الذي يعرض على قناة “الجديد”، الى جانب نخبة من نجوم الفن والتمثيل من لبنان وسوريا، ابرزهم الفنان الكبير رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، انور نور، باميلا نون، منال طحان، زياد صابر، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، طوني نصير، ايلي شلهوب وجمانه شمعون.
“الباشا” كتابة رازي وردة، اخراج عاطف كيوان، وانتاج شركة مروى غروب، وهو مسلسل تاريخي تدور احداثه في عام 1912.
اخبار ذات صلة: خاص- مسلسل الباشا… بداية موفقة للظلم والاستبداد
كانت هذه تفاصيل خبر ما سبب الـ “كريزة” التي اصابت نيكولا معوض ورانيا عيسى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.