ما سبب الـ “كريزة” التي اصابت نيكولا معوض ورانيا عيسى؟

نشرت الممثلة اللبنانية رانيا عيسى على حسابها عبر موقع انستغرام، صورة تجمعها بالممثل نيكولا معوض خلال تصوير مشاهدهما ضمن مسلسل “الباشا”، وقد ارفقت رانيا الصورة بالقول: “كل ما نجتمع انا ونيكولا بمشهد بصير في كريزة ضحك.. على شو مامنعرف والله”.

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يذكر ان النجمة رانيا عيسى تشارك حاليا في مسلسل “الباشا” الذي يعرض على قناة “الجديد”، الى جانب نخبة من نجوم الفن والتمثيل من لبنان وسوريا، ابرزهم الفنان الكبير رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، انور نور، باميلا نون، منال طحان، زياد صابر، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، طوني نصير، ايلي شلهوب وجمانه شمعون.

“الباشا” كتابة رازي وردة، اخراج عاطف كيوان، وانتاج شركة مروى غروب، وهو مسلسل تاريخي تدور احداثه في عام 1912.

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