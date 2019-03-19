الفنان ظافر عابدين ينضم لفريق عمل فيلم "الفيل الأزرق2"

أنضم الفنان ظافر عابدين لأسرة فيلم الفيل الأرزق 2 مع كريم عبد العزيز ، إياد نصار ، هند صبري ، نيللي كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد ويظهر ظافر كضيف شرف في العمل. من ناحية أخرى أنهى بطل العمل كريم عبد العزيز مجموعة من مشاهد الحركة في الفيلم بعد أن تم الأستعانه بخبير للمعارك من أمريكا لأخراج المعارك بتكنيك حديث ، الفيلم قدم الجزء الأول منه عام 2015 وشارك في بطولته خالد الصاوي وشيرين رضا ،ولبلبه. الفيلم تدور أحداثه حول طبيب نفسي يكشف عن وجود مس شيطاني لأحد المرضى المسئول عنهم ويستمر الطبيب في الكشف عن مجموعة من الألغاز في الجزء الثاني والمقرر عرضه في موسم الصيف القادم .

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