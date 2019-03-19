متابعة بتجـــــــــــرد: وجّهت النجمة اللبنانية نيكول سابا رسالة خاصة إلى زوجها النجم يوسف الخال، وذلك بمناسبة عيد القديس يوسف، الذي يحمل اسمه الخال.
ونشرت نيكول عبر حسابها على وقع “تويتر” صورة للقديس يوسف وتوجهت بتعليقها عليها إلى زوجها حيث كتبت: “كل عيد مار يوسف وانت بخير حبيبي و ان شاء الله دايماً بضلّ حاميك ويبعد عنك ولاد الحرام ويخلّيلنا ييك”.
الجدير ذكره أن لـ نيكول ويوسف الخال ابنة وحيدة “نيكول” يعيشان معها بعيدًا عن صخب الأضواء في أجواء أسرية مميّزة جدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من نيكول سابا إلى يوسف الخال في هذه المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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