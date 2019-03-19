بالصور .. أبنة مايكل جاكسون تمر بحالة نفسية سيئة .. لهذا السبب؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تمر باريس جاكسون أبنة ملك البوب مايكل جاكسون بحالة نفسية صعبة ، عقب ورود تقارير صحفية تؤكد إقدام باريس على الانتحار على خلفية الفيلم الوثائقي الذى عرض مؤخراَ عن والدها، والذى يحوى العديد من الفضائح التى اتهم فيها "مايكل جاكسون" واهمها أستغلاله للاطفال والاعتداء عليهم جنسياَ

فقد نشرت باريس على حسابها الرسمى على تويتر بعض التغريدات التى تدل على حالتها النفسية وما اصابها جراء الاكاذيب والادعاءات الباطلة على والدها ملك البوب" مايكل جاكسون".

وكتبت باريس": في الأسبوع الماضي ، كان هراء بلا توقف أنا مريضه منه" كما غرد تغريدة اخرى منذ ايام قالت فيها"الأكاذيب الأكاذيب أكاذيب وأكثر الأكاذيب ياالهى".

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كما التقطت عدسات مصورى البابارتزى، صور لها بصحبة صديقها غابرييل جلين، وتظهر على باريس علامات الحزن، والتوتر وقيامها باشعال سيجارة، عقب نزولها من السيارة الخاصة بهما

باريس مايكل جاكسون وهى ممثلة، وناشطة، وعارضة أزياء أمريكية، وهي ثاني ابناء مغني البوب العالمي مايكل جاكسون من ديبي روي.