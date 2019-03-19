حسن حسني يستكمل تصوير "أبو جبل" مع مصطفى شعبان

يستكمل الفنان مصطفي شعبان، تصوير مشاهدة خلال الفترة الحالية بأحد المستشفيات في مشاهد تجمعه مع حسن حسني والذي يجسد دور والده خلال أحداث المسلسل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل, والذي يتوفى خلال أحداث الحلقات الأولى من العمل؛ بسبب تعرضه لازمة صحية ليدخل شعبان عقب وفاته في العديد من الصراعات على الميراث.



يجتمع حسن حسنى ومصطفى شعبان للمرة الثالثة في الدراما التلفزيونية، حيث قدما سويًا مسلسلات "الزوجة الرابعة" عام 2012، من إخراج مجدى الهوارى، ومسلسل "مزاج الخير" عام 2013، إخراج مجدى الهوارى أيضًا .



ويكثف المخرج أحمد صالح ساعات التصوير لتصل إلى 16 يوميًا من أجل الإنتهاء من تصوير الحلقات الأولى من المسلسل، لتصبح جاهزة لعمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويريه، فضلا عن أعمال الجرافيك.

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