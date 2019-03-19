ميدو منيب ينتج 10 أغنيات تُطرح في عيد الفطر

انتهى المنتج ميدو منيب، من تصوير ١٠ أغنيات على طريقة "الفيديو كليب"، من إنتاج شركته "Pause Production" وإخراجه وذلك خلال الأيام الماضية, حيث تم تصوير الكليبات في أماكن متفرقة عدة بمدينة السادس من أكتوبر ومحافظة أسوان، وذلك تحت إدارة تصوير فادي إلياس وإشراف فني وستايلست ريهام عاصم .

وتضم هذه الأغاني تم تصويرها وكل من أغنية "قلبي عندك" لنجمة "أراب غوت تالنت" ياسمينا العلواني، و"فات اللي فات" للمطربة نهى شهبة، و"مش عاوزة شرح" لنهى حافظ، و"حاجات كتير" لمطرب الراب الصاعد ناصر ناصر و"فرقت في ايه" للمطرب محمد شحاتة، و"يا باشا" من غناء محمد خلف ومحمد فهيم،، و"معيشني في تهديد" من غناء ايمي، و"أول حب"للمطرب الشاب رامي رفعت، و"ابعد خلاص" من غناء علاء الدين،و "أشطر واحدة" من غناء التونسية نيروز.

و قال المنتج ميدو منيب، انه سيتم طرح هذه الكليبات في عيد الفطر المبارك، كما يستعد لطرح أغنية جديدة للمطربة ساندي، من كلماتها وألحانها وتوزيع هاني يعقوب.

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