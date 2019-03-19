دنيا سمير غانم تظهر بثلاثة شخصيات في رمضان المقبل

تظهر الفنانة الشابة دنيا سمير غانم في رمضان القادم بثلاثة شخصيات مختلفة ، وذلك ضمن أحداث مسلسلها الجديد من أول نظرة حيث تدور أحداث العمل في 30 حلقة ، وفي كل 10 حلقات ستقدم شخصية مختلفة. المسلسل يشترك في بطولته سمير غانم ودلال عبد العزيز وشيماء سيف ومحمد سلام ومحمود البزاوي ، دنيا قدمت مجموعة من الأعمال الرمضانية الجيدة منها لهفه ، نيللي وشريهان ومسلسل في اللالالاند. . قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - دنيا سمير غانم تنشر صور من أخر جلسة تصوير خضعت لها عبر "إنستغرام" - إعلام المصريين تتعاقد على مسلسل دنيا سمير غانم لرمضان 2019

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