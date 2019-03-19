عزاء الفنان جلال عيسى.. حضر النقيب وتغيب الفنانون.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيم عزاء الفنان الراحل جلال عيسى، مساء الإثنين 19 مارس، بمسجد المحروسة بالمهندسين.

نجل الفنان الراحل تلقى عزاء والده، فيما تغيب نجوم الفن عن حضور العزاء، حيث لم يحضر سوى الفنان أشرف زكي، والفنان سيف عبدالرحمن.

كما تغيبت طليقة الراحل الفنانة صفية العمري، وابنيهما أحمد ووليد، حيث كانت الفنانة قد كشفت أنها ستتغيب عن العزاء، مبررة ذلك بأنها خارج مصر لأنها مرتبطة بحضور مناسبة هامة لا تستطيع أن تعتذر عنها.

Advertisements

ونعت صفية طليقها، ووالد أبنائها، وقالت إنها حزينة جدا، و«مقهورة»، ولا تصدق الخبر حتى الآن، فهي رغم انفصالها عن جلال عيسى إلا أنه صديق عزيز، ودعت لع بالرحمة، وقالت إنه والد أبنائها الذي عاشت معه لسنوات، ولا يمكن أن تنسى أبدا العشرة التي بينهما.

وكان جلال عيسى قد وافته المنية يوم السبت 17 مارس، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى المستشفيات وبها رحل عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.

يذكر أن الفنان الراحل من مواليد 17 يوليو 1937 كان أحد لاعبي فريق كرة السلة في النادي الأهلي، و أكتشفه المخرج أحمد ضياء الدين، ومنحه أولى فرصه في فيلم “المراهقات” 1960، لتتوالى أدواره السينمائية في أفلام مثل: “الخطايا“1962، “أغلى من حياتي” 1965، وغيرها من الأعمال الفنية.