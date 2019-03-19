نيللي كريم تنتهي من “الفيل الأزرق”

متابعة بتجــــــــــــرد: انتهت النجمة المصرية نيللي كريم من تصوير مشاهد فيلمها الجديد “الفيل الأزرق 2″ والمقرر عرضه في الصالات السينمائية خلال موسم الصيف المقبل.

النجمة نيللي كريم من تصوير مشاهد فيلمها الجديد ” الفيل الأزرق 2 ” المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في موسم الصيف.

الفيلم يجمع عددًا كبيرًا من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية اسما شريف منير، وغيرهم.

الجدير ذكره أن الجزء الأوّل من “الفيل الأزرق” عُرض في عام 2014 وحقق نجاحًا لافتًا على المستويين النقدي والجماهيري، فوصلت إيراداته إلى ما يقارب الـ33 مليون جنيه مصري.